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    Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що у Сирії застосовували бомби з хлором

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    При цьому ОЗХЗ не повідомляє, яка зі сторін застосувала хімічну зброю 4 лютого

    Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила факт застосування бомб з хлором під час атаки на сирійське місто Серакіб у лютому, яке контролювалося противниками режиму Башара Асада.

    У прес-службі ОЗХЗ зазначили, що на місці атаки були знайдені два циліндра з-під хлору, а взяті проби показали аномальну присутність цього хімічного елементу в місцевому середовищі.

    Крім того, експерти організації отримали свідчення від людей в лікарнях і медпунктах, які підтвердили застосування хімічної зброї.

    «Я рішуче засуджую триваюче використання токсичних хімічних речовин в якості зброї, ким завгодно з будь-якої причини і в будь-яких обставинах. Такі дії суперечать однозначній забороні на хімічну зброю, закріпленій в Конвенції про хімічну зброю», - заявив директор ОЗХЗ Ахмет Узюмджю.

    Організація не повідомляє, яка зі сторін застосувала хімічну зброю 4 лютого, так як це не входить в її мандат.

    Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що найближчим часом Москва почне постачання режиму Башара Асада системи ППО С-300.

    Джерело: УНН

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