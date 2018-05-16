Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що у Сирії застосовували бомби з хлором
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При цьому ОЗХЗ не повідомляє, яка зі сторін застосувала хімічну зброю 4 лютого
Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила факт застосування бомб з хлором під час атаки на сирійське місто Серакіб у лютому, яке контролювалося противниками режиму Башара Асада.
У прес-службі ОЗХЗ зазначили, що на місці атаки були знайдені два циліндра з-під хлору, а взяті проби показали аномальну присутність цього хімічного елементу в місцевому середовищі.
Крім того, експерти організації отримали свідчення від людей в лікарнях і медпунктах, які підтвердили застосування хімічної зброї.
«Я рішуче засуджую триваюче використання токсичних хімічних речовин в якості зброї, ким завгодно з будь-якої причини і в будь-яких обставинах. Такі дії суперечать однозначній забороні на хімічну зброю, закріпленій в Конвенції про хімічну зброю», - заявив директор ОЗХЗ Ахмет Узюмджю.
Організація не повідомляє, яка зі сторін застосувала хімічну зброю 4 лютого, так як це не входить в її мандат.
Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що найближчим часом Москва почне постачання режиму Башара Асада системи ППО С-300.
Джерело: УНН