Рейтинг Макрона впав до рекордного мінімуму



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Президент Франції Еммануель Макрон

Частка французів, незадоволених своїм президентом, за місяць збільшилася на п’ять пунктів

Рейтинг популярності президента Франції Еммануеля Макрона серед виборців від 39% в липні знизився до 34% в серпні, що є найнижчою оцінкою з початку його п'ятирічного мандата.

Такими є результати опитування Французького інституту громадської думки (Іfop).

Частка французів, незадоволених своїм президентом, збільшилася на п’ять пунктів, піднявшись від 61% в липні до 66% в серпні.

Найбільш високі оцінки популярності Макрон мав у травні і червні 2017 року при відповідно 62% і 64% задоволених його політикою виборців.

Раніше повідомлялося, що популярність президента Франції Еммануеля Макрона в липні трохи виросла, незважаючи на політичний скандал навколо його колишнього радника з безпеки і охоронця Олександра Беналла, який був звільнений після нападу на демонстрантів.