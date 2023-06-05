Росія розпочала військові навчання в Балтійському морі, де зараз тренується НАТО

Окупанти вивели в Балтійське море 40 кораблів і катерів та близько 3500 військових

Навчання РФ в морі і на полігонах в Калінінградській області триватимуть до 15 червня

РФ у понеділок, 5 червня, почала військові навчання Балтійського та Тихоокеанського флотів. При цьому перші проходять у Балтійському морі одночасно із навчаннями країн НАТО та їхніх партнерів. Про це сьогодні заявили в міноборони країни-агресорки.

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Відомство повідомило, РФ в понеділок вивела в море кораблі Тихоокеанського флоту для великих навчань в Японському та Охотському морях «для відпрацювання практичних завдань». Участь у цих навчаннях візьмуть понад 60 кораблів і суден, більше11 тисяч військовослужбовців. Вони проходитимуть із 5 до 20 червня з практичними ракетними й артилерійськими стрільбами.

Також міноборони РФ заявило і про одночасний старт навчань Балтійського флоту РФ за участі 40 кораблів і катерів та близько 3500 військових. Зазначається, що навчання в морі і на полігонах в Калінінградській області триватимуть до 15 червня.

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Як повідомлялося, 3 червня стартували великі спільні навчання НАТО і партнерів Baltops. Вони триватимуть у Балтійському морі з 3 по 17 червня. У заходах візьмуть участь близько 6 тисяч військових із 20 країн, 50 суден та близько 45 літаків і гелікоптерів. Це найбільші багатонаціональні навчання у Балтійському морі з 1972 року.

До слова, триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.