У Балтійському морі стартують масштабні військові навчання НАТО

Це найбільші багатонаціональні навчання у Балтійському морі з 1972 року.

У навчаннях візьмуть участь близько 6 тисяч військових із 20 країн

У суботу, 3 червня, починаються великі спільні навчання НАТО і партнерів Baltops. Вони пройдуть у Балтійському морі з 3 по 17 червня. Про це повідомляють Військово-морські сили США.

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Згідно з наявною інформацією, мета навчань – підвищити взаємосумісність і злагодженість сил союзників: країни відпрацьовуватимуть усі аспекти ведення бойових дій на морі. Навчання відбуваються під керівництвом командувача 6-го флоту Військово-морських сил США.

У заходах візьмуть участь близько 6 тисяч військових із 20 країн, 50 суден та близько 45 літаків і гелікоптерів. Це найбільші багатонаціональні навчання у Балтійському морі з 1972 року.

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