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У Балтійському морі стартують масштабні військові навчання НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Балтійському морі стартують масштабні військові навчання НАТО
Це найбільші багатонаціональні навчання у Балтійському морі з 1972 року.
фото: Військово-морські сили США

У навчаннях візьмуть участь близько 6 тисяч військових із 20 країн

У суботу, 3 червня, починаються великі спільні навчання НАТО і партнерів Baltops. Вони пройдуть у Балтійському морі з 3 по 17 червня. Про це повідомляють Військово-морські сили США.

Згідно з наявною інформацією, мета навчань – підвищити взаємосумісність і злагодженість сил союзників: країни відпрацьовуватимуть усі аспекти ведення бойових дій на морі. Навчання відбуваються під керівництвом командувача 6-го флоту Військово-морських сил США.

У заходах візьмуть участь близько 6 тисяч військових із 20 країн, 50 суден та близько 45 літаків і гелікоптерів. Це найбільші багатонаціональні навчання у Балтійському морі з 1972 року.

У Балтійському морі стартують масштабні військові навчання НАТО фото 1

Нагадаємо, триває 465-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Теги: Генштаб НАТО війна

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