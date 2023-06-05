Окупанти готують масштабні психологічні операції для українців – СтратКом ЗСУ

Достовірну інформацію можна отримати тільки з українських офіційних джерел

Російські окупаційні війська активізовують свої інформаційно-психологічні операції. Про це попереджає Центр стратегічних комунікацій.

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Зокрема, на російських Telegram-каналах та соцмережах планується посилення навали поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗСУ та окупантів.

«З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (в тому числі власного населення) російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає. Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали», – йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо, що достовірну інформацію можна отримати тільки з офіційних джерел.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулись на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.