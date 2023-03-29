Росіяни показали обгорілий корабель «Союз», який впав у Казахстані (фото)

Корабель сів приблизно у 150 км на південний схід від Жезказгана

Російський космічний корабель «Союз», який зазнав витоку теплоносія у грудні, вилетів з Міжнародної космічної станції (МКС) та впав у степу Казахстану біля міста Жезказган. Про це повідомили представники космічного агентства держави-агресорки в Telegram.

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Корабель сів приблизно у 150 км на південний схід від Жезказгана о 11:46 за Гринвічем. Роскосмос опублікував фото посадки обгорілого корабля.

«Схід з орбіти та спуск на Землю пройшли гладко», – йдеться у повідомленні.

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«Союз МС-22» залишив орбіту лише через 55 хв після відстикування, тобто набагато раніше, ніж звичні 2,5 години, оскільки корабель був без екіпажу, заявив речник NASA Роб Навіас.

Роскосмос запустив космічний корабель МС-22 «Союз» у вересні 2022 року, щоб доставити російських космонавтів Сергія Прокоп’єва, Дмитра Пєтєліна та астронавта NASA Френка Рубіо на МКС з шестимісячною місією. 14 грудня на кораблі «Союз» стався неконтрольований витік, який викинув охолоджувальну рідину в космос. Інженери Роскосмосу називають причиною витоку удар мікрометеорита.

Без теплоносія температура всередині «Союзу» може сягати 40 градусів за Цельсієм під час повернення на Землю. Це занадто висока температура для перебування людей. Рубіо та російські космонавти повернуться на запасному «Союзі», який РФ вислала на МКС у лютому. Можливо, їм доведеться пробути на станції рік.

Нагадаємо, російська державна корпорація з космічної діяльності «Роскосмос» відкладає роботи з пілотованих польотів на Місяць, щоб зосередитися «на більш нагальних завданнях». Виконавчий директор корпорації Олександр Блошенко пояснив, що згортання програми польотів на Місяць пов’язане з війною.