Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни заявляють про атаку дронів на нафтопровід «Дружба»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни заявляють про атаку дронів на нафтопровід «Дружба»
фото з відкритих джерел

У РФ стверджують, що це вже четверта подібна «атака» за кілька днів

Росіяни повідомили про атаку безпілотника по території нафтоперекачувальної станції «Дружба», яка розташована у Брянській області. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

У РФ стверджують, що це вже четверта подібна «атака» за кілька днів. За даними джерела Baza, «атаку» було здійснено близько полудня 20 березня. З безпілотника нібито було скинуто боєприпас. При цьому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у Росії безпілотник упав поряд із об'єктом «Газпрому».Пристрій був знайдений в декількох метрах від паркану газокомпресорної станції. Також у мережу потрапили кадри моменту вибуху на російській нафтобазі в Туапсе Краснодарського краю.

Теги: Telegram безпілотник росія нафта

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Росіяни заявляють про атаку дронів на нафтопровід «Дружба»
Росіяни заявляють про атаку дронів на нафтопровід «Дружба»
Кремлівська пропагандистка визнала нікчемність путінських «референдумів»
Кремлівська пропагандистка визнала нікчемність путінських «референдумів»
У Румунії стався сильний землетрус (карта)
У Румунії стався сильний землетрус (карта)
Британська розвідка вказала, яку загрозу несуть завербовані «вагнерівці» російському суспільству
Британська розвідка вказала, яку загрозу несуть завербовані «вагнерівці» російському суспільству
США розсекретять дані щодо походження Covid-19
США розсекретять дані щодо походження Covid-19
Туреччина та Сирія отримають фінансову допомогу від ЄС: на що підуть гроші
Туреччина та Сирія отримають фінансову допомогу від ЄС: на що підуть гроші

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план»: деталі
37K
Скандал через вірусне відео з Івано-Франківська: дівчинку зі скакалкою засудив її навчальний заклад
21K
У Криму вибухи та стрілянина
17K
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)
14K
Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді
12K
21 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Сьогодні, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Вчора, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Вчора, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту