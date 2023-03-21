Росіяни заявляють про атаку дронів на нафтопровід «Дружба»

У РФ стверджують, що це вже четверта подібна «атака» за кілька днів

Росіяни повідомили про атаку безпілотника по території нафтоперекачувальної станції «Дружба», яка розташована у Брянській області. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У РФ стверджують, що це вже четверта подібна «атака» за кілька днів. За даними джерела Baza, «атаку» було здійснено близько полудня 20 березня. З безпілотника нібито було скинуто боєприпас. При цьому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у Росії безпілотник упав поряд із об'єктом «Газпрому».Пристрій був знайдений в декількох метрах від паркану газокомпресорної станції. Також у мережу потрапили кадри моменту вибуху на російській нафтобазі в Туапсе Краснодарського краю.