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«Бавовна» у Краснодарському краї: момент вибуху на нафтобазі (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Бавовна» у Краснодарському краї: момент вибуху на нафтобазі (відео)
Вогонь не зачепив резервуари з нафтою
фото з відкритих джерел

Вибухи й подальша пожежа сталися внаслідок атаки двох безпілотників

У мережу потрапили кадри моменту вибуху на російській нафтобазі в Туапсе Краснодарського краю.

На кадрах видно, що після вибуху утворилася хмара пилу та вогняна куля, після цього почалася пожежа.

Про пожежу на нафтобазі в Туапсе стало відомо вранці у вівторок, 28 лютого. Площа займання склала 200 кв. метрів, проте вогонь не зачепив резервуари з нафтою.

Пропагандистські видання повідомили, що пожежа на нафтобазі почалася після спроби Збройних сил України атакувати об'єкт двома дронами – вони намагалися скинути її на нафтобазу, але вибухнули за 100 метрів від нафтосховища.

Нагадаємо, у Росії вночі горіла нафтобаза та лунали вибухи (фото, відео).

Раніше у місті Кстово Нижньогородській області Росії горіла нафтобаза «Лукойлу»

До слова, у країні-агресорці масово горять заводи військово-промислового комплексу – Росія у вогні: хроніка пожеж на військових підприємствах.

Читайте також: Буданов: Пожежі в Росії далеко не завжди випадковість
Теги: пожежа росія відео

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