«Бавовна» у Краснодарському краї: момент вибуху на нафтобазі (відео)
Вибухи й подальша пожежа сталися внаслідок атаки двох безпілотників
У мережу потрапили кадри моменту вибуху на російській нафтобазі в Туапсе Краснодарського краю.
На кадрах видно, що після вибуху утворилася хмара пилу та вогняна куля, після цього почалася пожежа.
Про пожежу на нафтобазі в Туапсе стало відомо вранці у вівторок, 28 лютого. Площа займання склала 200 кв. метрів, проте вогонь не зачепив резервуари з нафтою.
Пропагандистські видання повідомили, що пожежа на нафтобазі почалася після спроби Збройних сил України атакувати об'єкт двома дронами – вони намагалися скинути її на нафтобазу, але вибухнули за 100 метрів від нафтосховища.
Нагадаємо, у Росії вночі горіла нафтобаза та лунали вибухи (фото, відео).
Раніше у місті Кстово Нижньогородській області Росії горіла нафтобаза «Лукойлу».
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