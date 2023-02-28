«Бавовна» у Краснодарському краї: момент вибуху на нафтобазі (відео)

Вогонь не зачепив резервуари з нафтою

Вибухи й подальша пожежа сталися внаслідок атаки двох безпілотників

У мережу потрапили кадри моменту вибуху на російській нафтобазі в Туапсе Краснодарського краю.

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На кадрах видно, що після вибуху утворилася хмара пилу та вогняна куля, після цього почалася пожежа.

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Про пожежу на нафтобазі в Туапсе стало відомо вранці у вівторок, 28 лютого. Площа займання склала 200 кв. метрів, проте вогонь не зачепив резервуари з нафтою.

Пропагандистські видання повідомили, що пожежа на нафтобазі почалася після спроби Збройних сил України атакувати об'єкт двома дронами – вони намагалися скинути її на нафтобазу, але вибухнули за 100 метрів від нафтосховища.

Нагадаємо, у Росії вночі горіла нафтобаза та лунали вибухи (фото, відео).

Раніше у місті Кстово Нижньогородській області Росії горіла нафтобаза «Лукойлу».

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