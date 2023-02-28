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У Росії безпілотник упав поряд із об'єктом «Газпрому» (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії безпілотник упав поряд із об'єктом «Газпрому» (фото)
Безпілотник виявили за 10 м від забору газової компресорної станції
фото: Baza

Зараз на об'єкті працюють сапери та представники екстрених служб

Сьогодні, 28 лютого, у Підмосков'ї (Росія) безпілотник упав поряд із об'єктом «Газпрому». Про це пише Shot.

Пристрій був знайдений в декількох метрах від паркану газокомпресорної станції.

Зараз на об'єкті працюють сапери та представники екстрених служб. На даний момент невідомо, кому належить дрон і звідки він взявся. Як стверджують РосЗМІ, під Москвою нібито виявили уламки безпілотника UJ-22 Airborne, який може пролетіти близько 800 км зі швидкістю 130-140 км/год. 

Згодом губернатор регіону Андрій Воробйов повідомив, що жертв та руйнувань на землі немає.

«Події з падінням БПЛА в міському окрузі Коломна: це сталося поблизу села Губастово, метою, ймовірно, був об'єкт цивільної інфраструктури, він не постраждав. Жертв і руйнувань землі немає. ФСБ та інші компетентні органи займаються ситуацією, безпеці мешканців нічого не загрожує», – заявив Воробйов.

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Теги: пожежа росія безпілотник відео

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