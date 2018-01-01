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    Росія готова підтримати нове перемир’я у Сирії

    При цьому Сергій Лавров висунув ключову умову такої згоди
    Голова зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров заявив про те, що офіційна Москва готова розглянути можливість підтримати запровадження 30-денного перемир’я в Сирії. Про це повідомляє агентство Reuters. Однак за словами керівника російського МЗС це перемир’я не повинно стосуватися «Ісламської держави», Фронту
    • Сьогодні, 19:15
    • Розсилка

    При цьому Сергій Лавров висунув ключову умову такої згоди

    Голова зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров заявив про те, що офіційна Москва готова розглянути можливість підтримати запровадження 30-денного перемир’я в Сирії. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Однак за словами керівника російського МЗС це перемир’я не повинно стосуватися «Ісламської держави», Фронту Ан-Нусра і інших терористів, які обстрілюють квартали Дамаску, де знаходяться мирні жителі. 

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США назвали Москву і Дамаск відповідальними за напад на мирних жителів в сирійському районі Східна Гута.

    Організація Об’єднаних Націй наголошує на необхідності негайного припинення вогню, а також доступу гуманітарної допомоги в район Східної Гути, де сили режиму Асада, який підтримують РФ та Іран, винищують населення, у тому числі за допомогою авіації й артилерії.

    Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.

    МЗС Росія Сирія Сергій Лавров
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