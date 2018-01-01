Росія готова підтримати нове перемир’я у Сирії
- Сьогодні, 19:15
-
Розсилка
При цьому Сергій Лавров висунув ключову умову такої згоди
Голова зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров заявив про те, що офіційна Москва готова розглянути можливість підтримати запровадження 30-денного перемир’я в Сирії. Про це повідомляє агентство Reuters.
Однак за словами керівника російського МЗС це перемир’я не повинно стосуватися «Ісламської держави», Фронту Ан-Нусра і інших терористів, які обстрілюють квартали Дамаску, де знаходяться мирні жителі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США назвали Москву і Дамаск відповідальними за напад на мирних жителів в сирійському районі Східна Гута.
Організація Об’єднаних Націй наголошує на необхідності негайного припинення вогню, а також доступу гуманітарної допомоги в район Східної Гути, де сили режиму Асада, який підтримують РФ та Іран, винищують населення, у тому числі за допомогою авіації й артилерії.
Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.