Росія істерично відреагувала на повідомлення зі США про зброю для України

Росія не сприйняла наміру США надати Україні оборонне озброєння

У міністерстві закордонних справ Росії вважають, що США «в певному сенсі перетнули межу», оголосивши про намір надати Україні оборонне озброєння. «Американське зброя здатна привести до нових жертв в сусідній з нами країні, до чого ми не можемо залишатися байдужими… Вашингтон намагається представити себе



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Росія не сприйняла наміру США надати Україні оборонне озброєння

У міністерстві закордонних справ Росії вважають, що США «в певному сенсі перетнули межу», оголосивши про намір надати Україні оборонне озброєння.

«Американське зброя здатна привести до нових жертв в сусідній з нами країні, до чого ми не можемо залишатися байдужими… Вашингтон намагається представити себе «посередником». Ніякий він не посередник, він – пособник в розпалюванні війни», – сказав заступник російського міністра Сергій Рябков, якого цитує прес-служба МЗС Росії.

Представник Держдепартаменту США Гедер Науерт 22 грудня заявила, що США нададуть Україні посилене оборонне озброєння для того, щоб допомогти їй «захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, стримати подальшу агресію». Проте вона не уточнила, про які види озброєння йдеться.

Натомість телеканал CNN та агенція Associated Press з посиланням на неназваних американських посадовців повідомляли, що серед цих озброєнь – протитанкові ракети Javelin.

Представники України неодноразово закликали Сполучені Штати надати зброю, зокрема, портативні протитанкові системи Javelin, які призначені для відбиття атак танків та самохідної артилерії.

Попередній президент США Барак Обама надавав Україні нелетальну військову допомогу, але відмовився надавати летальну зброю через побоювання, що це може активізувати збройне протистояння з сепаратистами на Донбасі.

Джерело: Радіо Свобода