Росія заборонила подорожі жителів з ОРДЛО під час чемпіонату світу

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ФСБ Росії здійснюватиме посилений контроль

Увівши заборону Росія показала справжнє відношення до жителів ОРДЛО, вказують у Державній прикордонній службі

Росія посилила заходи безпеки на період проведення в РФ Чемпіонату з футболу, які в тому числі торкнуться мешканців тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Про це інформує речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook.

За його словами, у період з 1 червня по 17 липня російською стороною буде заборонено в’їзд вантажного автотранспорту, маршрутних та рейсових автобусів із самопроголошених «республік» на територію Російської Федерації. З цією метою по всій ділянці тимчасово неконтрольованого українсько-російського державного кордону підрозділами Прикордонної служби ФСБ Росії здійснюватиметься посилений контроль.

«Вказана ситуація є не першим випадком коли російські окупанти забороняють терористам ОРДЛО відвідувати територію РФ. Російська влада та правоохоронні органи достовірно знають скільки найманців, зброї та вибухівки вони завезли на окупований Донбас і побоюються, що якийсь прихильник «руського миру» зіпсує їм свято в період проведення Чемпіонату», - впевнений Слободян.

«Росія ставиться до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей як до людей другого сорту. В період проведення в РФ Чемпіонату з футболу мешканці ОРДЛО будуть фактично відрізані не лише від цивілізованого світу, але й «велікой і духовной». Ймовірно, це із-за страху, що товари «із воєнторга» можуть повернутися до основного постачальника», - резюмував речник ДПС.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН звернувся до Російської Федерації з вимогою надати інформацію про виконання наказу суду про відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.