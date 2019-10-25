Росіян будуть відключати від світової мережі



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Путін підписав, так званий, закон про «автономний» або «суверенний» рунет, що почне діяти з 1 листопада поточного року

Рунет від світової мережі відключатимуть щонайменше раз на рік

Прем’єр російського уряду Дмитро Медведєв підписав розпорядження про проведення регулярних навчань з відключення рунета від світової мережі.

Цей документ вступить в силу з 1 листопада цього року, повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що регулярність навчань поки не визначена, але проводитися вони будуть не рідше одного разу на рік.

«План проведення буде затверджувати Мінкомзв'язку Росії щорічно до 1 грудня, при цьому графік буде знаходитися у вільному доступі на сайті Роскомнадзора протягом п'яти робочих днів з моменту публікації», - йдеться у повідомленні

У навчаннях будуть задіяні і урядові відомства, і оператори зв'язку.

Як сказано в документі, навчання представлятимуть собою «сукупність технічних і тактичних заходів, спрямованих на виконання завдань в умовах конкретної ситуації виникнення загроз стійкості, безпеки і цілісності функціонування на території Росії мережі «Інтернет».

Учасниками навчань будуть як оператори зв'язку, так і власники мереж зв'язку і точок обміну трафіком.

Займатися проведення навчань будуть відповідні відомства включаючи Росзв’язок, Роскомнадзор, ФСБ, ФСО, ФСТЕК, Мінкомзв'язку і Міноборони.

Як повідомлялося, президент РФ Путін підписав, так званий, закон про «автономний» або «суверенний» рунет, що почне діяти з 1 листопада поточного року.