Російські хакери атакують Великобританію



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Британські фахівці з кібернетичної безпеки звинувачують Росію у понад 600 нападах на організації та об'єкти інфраструктури

Росія становить серйозну стратегічну загрозу безпеці Сполученого Королівства.

Про це йдеться у щорічній доповіді оприлюдненій Британським державним центром кібернетичної безпеки, пише Радіо Свобода.

У доповіді зазначається, що протягом цього року були численні кібернапади на британські організації та об’єкти інфраструктури.

Співробітники Британського державного центру кібернетичної безпеки опрацювали загалом 658 випадків кібернападів на 900 організацій та об’єктів інфраструктури Сполученого Королівства, поміж яких були школи, аеропорти та надзвичайні служби.

«Звинувачувальний палець» британських фахівців кібернетичної безпеки було спрямовано у бік Росії та ще низки «вороже налаштованих» держав на зразок Китаю, Ірану та Північної Кореї», - йдеться у документі.

Окреме місце у доповіді посідає ворожа діяльність Росії.

Зокрема, згадується, що буквально цього тижня британські та американські розвідувальні агенції висловили попередження, що група російських хакерів, яку пов'язують із російськими спецслужбами, намагалась «замести» свої сліди шляхом використання того саме устаткування і технології, які попередньо використовували кібернападники з Ірану.

«Надзвичайна зловісність і заплутаність останніх операцій російських кібернападників на цілі у Британії та в інших країнах свідчить про максимальну налаштованість Росії на те, щоб посіяти більше хаосу і шкоди у кібернетичному просторі, при цьому «замітаючи» свої сліди у доволі неочікуваний спосіб. Все це становить неабияку стратегічну загрозу безпеці Сполученого Королівства», – сказав Директор відділу кібердіяльності Британського державного центру кібернетичної безпеки Пол Чічестер.

Чічестер додав, що однією з цілей російського кібернападу була британська наукова установа, назва якої не оприлюднюється. І саме цей напад дозволив співробітникам Британського державного центру кібернетичної безпеки крок за кроком скласти повний портрет нападників, а також дізнатися про їхні методи та способи заплутування розслідування.

«Доповідь Британського державного центру кібернетичної безпеки нагадує всім нам, що за цих умов урядові і представникам бізнесу треба шукати і знаходити нові підходи до кібернетичного захисту, щоб напади хакерів з вороже налаштованих держав дістали належну відсіч і втратили свою ефективність у плані переривання нормальної роботи установ і організацій Сполученого Королівства», – сказав директор відділу технології британської компанії кібернетичної безпеки Darktrace Дейв Палмер.