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    Соціум

    Російський безпілотник впав у Таганрозі, зчинилась пожежа (відео)

    Спочатку Росія звинувачувала Україну, але як виявилося &ndash; безпілотник російський - Російський безпілотник впав у Таганрозі, зчинилась пожежа (відео)
    Спочатку Росія звинувачувала Україну, але як виявилося – безпілотник російський
    фото з соцмереж

    Будинок повністю згорів

    У прикордонному Таганрозі Ростовської області на приватну оселю впав російський безпілотник. Telegram-канали публікують відео будинку, який загорівся внаслідок паління літального апарату.

    Повідомляється, що будинок повністю згорів, але постраждалих немає.

    «Люди з багатоповерхівки поряд побачили, як у небі швидко спускається безпілотник – він потрапив у будинок № 62 на 15-му новому провулку. Про постраждалих інформації поки що немає, відомо, що там жили двоє пенсіонерів та їхня донька», – повідомляють російські Telegram-канали.

    Спочатку Росія звинувачувала Україну, але як виявилося – безпілотник російський.

    Нагадаємо, вчора ввечері в діловому районі Москви (РФ) під назвою Москва-сіті загорілася одна з елітних висотних будівель. За інформацією московських телеграм-каналів, йдеться про Capital Towers.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російський безпілотник впав у Таганрозі, зчинилась пожежа (відео)