Російський безпілотник впав у Таганрозі, зчинилась пожежа (відео)

Спочатку Росія звинувачувала Україну, але як виявилося – безпілотник російський

Будинок повністю згорів

У прикордонному Таганрозі Ростовської області на приватну оселю впав російський безпілотник. Telegram-канали публікують відео будинку, який загорівся внаслідок паління літального апарату.

Повідомляється, що будинок повністю згорів, але постраждалих немає.

«Люди з багатоповерхівки поряд побачили, як у небі швидко спускається безпілотник – він потрапив у будинок № 62 на 15-му новому провулку. Про постраждалих інформації поки що немає, відомо, що там жили двоє пенсіонерів та їхня донька», – повідомляють російські Telegram-канали.

Спочатку Росія звинувачувала Україну, але як виявилося – безпілотник російський.

Нагадаємо, вчора ввечері в діловому районі Москви (РФ) під назвою Москва-сіті загорілася одна з елітних висотних будівель. За інформацією московських телеграм-каналів, йдеться про Capital Towers.