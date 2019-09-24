Російський хакер зізнався у найбільшій кібератаці на американський банк



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Прокуратура попросить засудити росіянина до 15-20 років позбавлення волі і штрафу в розмірі $19 млн

Андрій Тюрін в суді США визнав себе винним в крадіжці даних у понад 80 мільйонів клієнтів

Громадянин Росії Андрій Тюрін в суді США визнав себе винним в крадіжці даних у понад 80 мільйонів клієнтів американської компанії JPMorgan Chase і ще 11 компаній.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це найбільша з відомих кібератак на американський банк.

«36-річного Тюріна звинувачують в крадіжці даних у брокерських компаній, фінансових структур та ЗМІ, що публікують економічну інформацію. Серед них Fidelity Investments, E-Trade Financial і Dow Jones & Co», - йдеться у повідомленні.

За версією звинувачення, спільники хакера використовували вкрадені відомості в шахрайських фінансових схемах.

Прокуратура попросить засудити росіянина до 15-20 років позбавлення волі і штрафу в розмірі $19 млн. Суд оголосить вирок 13 лютого 2020 року.

Тюріну пред'явили звинувачення в 2015 році, але він залишався на свободі до 2018 року. Потім його затримали в Грузії і екстрадували в США.