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    «Ти снишся мені»: дочка покійного Бориса Нємцова зворушливо ​​привітала його з днем ​​народження

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    Сьогодні, 9 жовтня, опозиціонеру до путінської Росії Борису Нємцову могло би виповнитися 62 роки. - «Ти снишся мені»: дочка покійного Бориса Нємцова зворушливо ​​привітала його з днем ​​народження
    Сьогодні, 9 жовтня, опозиціонеру до путінської Росії Борису Нємцову могло би виповнитися 62 роки.
    Фото: Ілля Яшин/Facebook

    Російський опозиціонер Борис Нємцов був вбитий у 2015 році у Москві

    Сьогодні, 9 жовтня, російський політик, громадський діяч, опозиціонер до чинної влади РФ мав святкувати свій день народження. Йому могло би виповнитися 62 роки, його дочка Діна розмістила в Instagram ніжне і трепетне привітання.

    «З Днем народження тато. Минуло вже більше шести років (з дня вбивства. - ред.). А мені все не віриться, що ми не зберемося всією сім'єю тебе вітати. І що я не можу поговорити з тобою», - пише дівчина.

    Діна поділилася, що тато часто приходить до неї уві сні: «Ти снишся мені. Це завжди найтепліші сни, після яких дуже боляче прокидатися. Люблю тебе. Дуже-дуже сильно».

    Також вона опублікувала архівні знімки з батьком на березі річки.

    Окрім того, допис опублікував колишній радник та друг Бориса Нємцова Ілля Яшин. У ньому він пригадав, що його уже немає майже сім років, а також – вбивство відомої журналістки-розслідувачки Анна Політковська, яка відкрито критикувала Путіна.

    «А пару днів тому виповнилося 15 років як померла Анна Політковська. Це означає, що строк дії припинення обмеження у кримінальній справі про її вбивство закінчено. Відтепер слідство припиняє навіть формальний розшук замовника, – зазначив політик. – Очевидно, що план схожий на справу Нємцова. Матеріали справи припадають у сейфи».

    На його переконання, жодних слідчих дій не проводиться, «вони просто чекають, коли вийде приписка обмежень, щоб розлучитися і скажуть: «замовника встановити не можна». «І я вірю, що ми побачимо за ґратами всіх причетних до вбивства мого друга. В тому числі ви знаєте хто», – написав Ілля Яшин.

    Відомо, Борис Нємцов відкрито критикував політику Володимира Путіна, ставши автором антикорупційних доповідей: «Путін. Підсумки. 10 років», «Путін. Корупція». У ніч з 27 на 28 лютого 2015 року його вбили в Москві. Невідомі кілери чотири рази вистрілили в спину політика. Він помер на місці від отриманих поранень. Йому було 55 років.

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    Теги: Росія вбивство Борис Нємцов
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    «Ти снишся мені»: дочка покійного Бориса Нємцова зворушливо ​​привітала його з днем ​​народження