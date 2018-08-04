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    У світі

    Російський суд кинув за ґрати послідовника «Свідків Єгови»

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    Російський суд кинув за ґрати послідовника «Свідків Єгови»

    Слідчі інкримінували росіянину «екстремізм»

    У Хабаровському краї РФ управління ФСБ порушило справу щодо послідовника «Свідків Єгови» Валерія Москаленка, повідомляється на сайті на сайті організації, пише «Медіазона».

    Як йдеться на сайті, слідчий повідомив 51-річному Москаленкові, що стосовно нього порушили справу за частиною 2 статті 282.2 КК (участь в діяльності екстремістської організації). Передбачається, що 3 серпня суд відправив його в СІЗО.

    Співробітники правоохоронних органів провели обшуки в квартирах у чотирьох послідовників організації. Деяких з них доставили до відділу, опитали, дактилоскопіювали і відпустили. Інших відправили в управління ФСБ на допит слідчого.

    На сайті зазначається, що під час обшуку 83-річної матері Москаленка їй стало погано, і було викликано швидку допомогу.

    У 2017 році Верховний суд РФ визнав екстремістською організацією і заборонив «Управлінський центр Свідків Єгови». З квітня 2018 року співробітники правоохоронних органів заарештували послідовників організації з Омська, Красноярська, Біробіджана, Оренбурга, Кемерово і інших міст.

    «Меморіал» визнав політв'язнями 29 послідовників «Свідків Єгови».

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