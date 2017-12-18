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    Розвідка Німеччини бере участь в таємній операції з пошуку джихадистів

    США очолюють секретну операцію по запобіганню терактів з боку екс-бойовиків «Ісламського держави»
    Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) бере участь у секретній операції по запобіганню терористичній загрозі від колишніх бойовиків терористичного угрупування «Ісламська держава» (ІД), що повертаються з Сирії та Іраку. Операція проводиться під керівництвом США, в ній бере участь ще 21 країна. Німеччина приєдналася до коаліції
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    США очолюють секретну операцію по запобіганню терактів з боку екс-бойовиків «Ісламського держави»

    Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) бере участь у секретній операції по запобіганню терористичній загрозі від колишніх бойовиків терористичного угрупування «Ісламська держава» (ІД), що повертаються з Сирії та Іраку.

    Операція проводиться під керівництвом США, в ній бере участь ще 21 країна. Німеччина приєдналася до коаліції в жовтні 2017 року.

    Про участь німецької розвідки повідомило в суботу, 3 лютого, видання Der Spiegel, посилаючись на відповідь німецький влади на депутатський запит Лівої партії. За даними видання, операція управляється з американської військової бази в Йорданії. В ході її відбувається збір відомостей про бойовиків ІД, зокрема, зразків ДНК, відбитків пальців та електронної інформації.

    Відзначається, що німецька розвідка спочатку відмовилася від участі в операції через побоювання, що американці будуть використовувати отриману інформацію для атак на німецьких джихадистів. Однак потім BND усвідомила необхідність координації для запобігання терактам.

    Джерело: Deutsche Welle

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