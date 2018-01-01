«Ісламська держава» посилює свою присутність в Пакистані

У 2017 році в країні сталося 370 терактів

Як передає служба Голосу Америки у щорічній доповіді незалежний пакистанський аналітичний центр Інститут досліджень миру повідомив про те, що всього в 2017 році в країні було здійснено 370 терористичних актів. Внаслідок цих актів загинуло 815 осіб і поранено іще 1700. Однак при цьому порівняно із 2016 роком відбулося загальне зменшення кількості



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2017 році в країні сталося 370 терактів

Як передає служба Голосу Америки у щорічній доповіді незалежний пакистанський аналітичний центр Інститут досліджень миру повідомив про те, що всього в 2017 році в країні було здійснено 370 терористичних актів. Внаслідок цих актів загинуло 815 осіб і поранено іще 1700.

Однак при цьому порівняно із 2016 роком відбулося загальне зменшення кількості жертв на 10% і зменшення кількості терористичних атак на 16%.

Тахрік-е-Талібан Пакистан залишається головною терористичною організацією країни. Всього дане угруповання відповідальне за 58% атак.

Однак найбільш загрозливою тенденцією протягом 2017 року стало посилення присутності «Ісламської держави» в Пакистані – особливо в провінціях Белуджистан і Сінд. Всього бойовики даного угруповання провели протягом минулого року 6 атак, внаслідок яких загинуло 153 цивільні особи.