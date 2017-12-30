«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибух в Петербурзі

Внаслідок вибуху у Санкт-Петербурзі постраждали 18 людей

Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух в супермаркеті в Петербурзі, внаслідок якого 18 людей постраждали. Про це повідомляє сайт SITE, який моніторить інформаційну активність екстремістів, інформує «Риа Новости». «Терористичне угрупування



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Супермаркет в Петербурзі після вибуху

Внаслідок вибуху у Санкт-Петербурзі постраждали 18 людей

Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух в супермаркеті в Петербурзі, внаслідок якого 18 людей постраждали.

Про це повідомляє сайт SITE, який моніторить інформаційну активність екстремістів, інформує «Риа Новости».

«Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух в супермаркеті в Петербурзі», — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що за фактом вибуху порушено кримінальну справу про замах на вбивство кількох осіб.

Нагадаємо, 27 грудня у супермаркеті «Перекресток» у Кондратьєвському провулку в Санкт-Петербурзі РФ стався вибух,

За попередньою інформацією, вибух стався у камері схову супермаркету.