«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибух в Петербурзі
- Сьогодні, 01:50
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Супермаркет в Петербурзі після вибуху
Внаслідок вибуху у Санкт-Петербурзі постраждали 18 людей
Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух в супермаркеті в Петербурзі, внаслідок якого 18 людей постраждали.
Про це повідомляє сайт SITE, який моніторить інформаційну активність екстремістів, інформує «Риа Новости».
«Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух в супермаркеті в Петербурзі», — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що за фактом вибуху порушено кримінальну справу про замах на вбивство кількох осіб.
Нагадаємо, 27 грудня у супермаркеті «Перекресток» у Кондратьєвському провулку в Санкт-Петербурзі РФ стався вибух,
За попередньою інформацією, вибух стався у камері схову супермаркету.