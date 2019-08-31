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    У світі

    Розвідка США з’ясувала справжню причину витоку радіації в Росії

    • Розсилка
    Розвідка США з’ясувала справжню причину витоку радіації в Росії

    Це була місія, щоб врятувати загублену під час попередніх випробувань ракету

    Американська розвідка пов’язує вибух на півночі РФ зі спробами дістати з моря ядерну ракету з попередніх випробувань.

    Про це йдеться в звіті розвідки США, пише «Голос Америки».

    Згідно з документом, таємничий смертоносний вибух в Архангельській області на півночі Росії, що призвів до витоку радіації, стався, коли російські сили намагались підняти ракету з ядерним зарядом із дна океану.

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    «Це не був запуск зброї, натомість це була місія, щоб врятувати загублену під час попередніх випробувань ракету», – розповідає джерело, знайоме зі звітом.

    «Стався вибух на одному з суден, що брали участь у піднятті ракети, і це спричинило реакцію в ядерному заряді ракети, і стався витік радіації», – каже інше джерело.

    Нагадаємо, вибух, у результаті якого загинуло 5 вчених і було зареєстровано підвищений рівень радіації, стався 8 серпня.

    У Росії ймовірно було два вибухи, після яких зросла радіація.

    Як повідомлялося, у Росії підтвердили, що після вибуху на полігоні ВМФ РФ під Северодвінську радіоактивний фон ненадовго підвищувався через проходження хмари радіоактивних інертних газів.

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