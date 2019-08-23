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    У світі

    У Росії ймовірно було два вибухи, після яких зросла радіація – Норвезький сейсмологічний центр

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    Ми зареєстрували два вибухи, останній з яких збігся у часі з повідомленнями про збільшення радіації - вчені - У Росії ймовірно було два вибухи, після яких зросла радіація – Норвезький сейсмологічний центр
    Ми зареєстрували два вибухи, останній з яких збігся у часі з повідомленнями про збільшення радіації - вчені

    Другий вибух швидше за все відбувся у повітрі - сейсмологи

    У Росії в Архангельській області на військовій базі 8 серпня вірогідно було два вибухи, після яких зросла радіація.

    Про це повідомляють фахівці Норвезького сейсмологічного центру, пише Reuters.

    Зазначається, що саме другий вибух, скоріше за все, і став можливим джерелом сплеску радіації. 

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    Сейсмологи зазначили, що другий вибух, зафіксований лише інфразвуковими датчиками тиску повітря, а не сейсмічними моніторами, які фіксують рух землі. Тож він стався, швидше за все, на крилатій ракеті, що працює на радіоактивному паливі.

    «Ми зареєстрували два вибухи, останній з яких збігся у часі з повідомленнями про збільшення радіації. Обидва вибухи були зареєстровані в нашій інфразвуковій системі. Перший також був зафіксований сейсмологами», - зазначила глава Норвезького сейсмологічного центру Ганні Стрьоммен Люкке.

    Раніше російське державне агентство «Росатом» повідомило, що в аварії брало участь ізотопне джерело живлення, але не надав детальної інформації.

    Міністерство оборони Росії ситуацію поки що не коментує.

    Як повідомлялося, лікарі розповіли про заражених радіацією після вибуху ракети з «ядерною батарейкою» у Росії.

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