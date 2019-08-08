У Росії під час випробувань на полігоні стався вибух. Є загиблі та поранені



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Серед постраждалих є представники міноборони РФ та підприємства-розробника нового реактивного двигуна

У Росії під час випробування рідинного реактивного двигуна на полігоні в Архангельській області загинули двоє людей.

Про це 8 серпня повідомили в Міноборони Росії.

За останніми даними, два спеціалісти померли від отриманих поранень. Ще шестеро людей поранені - серед них є представники міноборони РФ та підприємства-розробника.

У відомстві заявили, що радіаційний фон в районі вибуху на полігоні в нормі.

Раніше джерело повідомило про вибухи і пожежі на військовому полігоні в Архангельській області в районі населеного пункту Ненокса. На території Ненокського адміністративного округу розташований державний центральний морський випробувальний полігон ВМФ Росії.

Раніше повідомлялося, що на території однієї з військових частин в Красноярському краї РФ сталися вибухи.

МНС Росії провело евакуацію населення в радіусі 20 км від складу боєприпасів.

Кількість постраждалих внаслідок вибухів на складі під Ачинськом зросла до дев’яти.