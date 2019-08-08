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    У світі

    У Росії під час випробувань на полігоні стався вибух. Є загиблі та поранені

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    У Росії під час випробувань на полігоні стався вибух. Є загиблі та поранені

    Серед постраждалих є представники міноборони РФ та підприємства-розробника нового реактивного двигуна

    У Росії під час випробування рідинного реактивного двигуна на полігоні в Архангельській області загинули двоє людей.

    Про це 8 серпня повідомили в Міноборони Росії.

    За останніми даними, два спеціалісти померли від отриманих поранень. Ще шестеро людей поранені - серед них є представники міноборони РФ та підприємства-розробника.

    У відомстві заявили, що радіаційний фон в районі вибуху на полігоні в нормі.

    Раніше джерело повідомило про вибухи і пожежі на військовому полігоні в Архангельській області в районі населеного пункту Ненокса. На території Ненокського адміністративного округу розташований державний центральний морський випробувальний полігон ВМФ Росії.

    Раніше повідомлялося, що на території однієї з військових частин в Красноярському краї РФ сталися вибухи.

    МНС Росії провело евакуацію населення в радіусі 20 км від складу боєприпасів. 

    Кількість постраждалих внаслідок вибухів на складі під Ачинськом зросла до дев’яти.

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