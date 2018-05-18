Рушники, туалетний папір і посуд. Росіянку зловили на крадіжці в готелі Анталії

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Крадений туалетний папір довелося повернути

Росіянка заявила, що не розуміє претензій співробітників готелю і поліції, оскільки вона оплатила сервіс

Громадянка Росії впіймалася на крадіжці туалетного паперу, рушників, посуду і чаю з п'ятизіркового готелю в Анталії. Про повідомляє газета Bursa Sancac.

«У п'ятизірковому готелі курорту Кемер в Анталії при огляді підозрілої сумки росіянки офіцерами поліції були вилучені більше десятка тарілок, рушники, рулони туалетного паперу, а також кілька пар тапців і пакетований трав'яний чай», - йдеться в повідомленні.

Видання відзначає, що співробітники готелю були «вражені» побаченим.

Своєю чергою, росіянка почала виправдовуватися, що посуд і рушники в такій кількості були потрібні її дітям. Також вона заявила, що не розуміє претензій, оскільки вона оплатила сервіс готелю.