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    Саакашвілі примусово перевезли з лікарні до в’язниці,– Ясько

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    Ясько: Саакашвілі вивезли з Горі у невідомому напрямку - Саакашвілі примусово перевезли з лікарні до в’язниці,– Ясько
    Ясько: Саакашвілі вивезли з Горі у невідомому напрямку
    фото з відкритих джерел

    Саакашвілі було переведено до Руставі, зазначила Ясько

    Експрезидента Грузії, колишнього очільника Одеської області та ексголову виконкому Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі, який перебував у військовому шпиталі у грузинському місті Горі, вивезли в невідомому напрямку. Про це повідомила у Facebook кохана Саакашвілі, депутатка Верховної Ради України від «Слуги народу» Єлизавета Ясько.

    «З'явилася інформація, що Михайла Саакашвілі вивезли з Горі. У невідомому напрямку. Адвокати підтвердили, що його немає у Горі. Стан та напрямок ніхто не знає», – написала нардепка.

    Адвокат експрезидента Грузії Ніка Гварамія заявив, що «Саакашвілі викрали з лікарні Горі», повідомив TV Pirveli.

    За даними телеканала, Саакашвілі перевезли до в'язниці в Руставі. Відповідне відео TV Pirveli оприлюднив у Facebook.

    Ясько пізніше опублікувала у Facebook відеозвернення, підтвердивши, що Саакашвілі було переведено до Руставі.

    «Його повалили, у наручниках, силою, в якому він стані, при свідомості чи ні – ніхто не знає, його привезли до в'язниці в Руставі», – сказала нардепка.

    Раніше Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані.

    Теги: адвокат Facebook Єлизавета Ясько
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    Саакашвілі примусово перевезли з лікарні до в’язниці,– Ясько