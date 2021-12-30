Саакашвілі примусово перевезли з лікарні до в’язниці,– Ясько

Саакашвілі було переведено до Руставі, зазначила Ясько

Експрезидента Грузії, колишнього очільника Одеської області та ексголову виконкому Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі, який перебував у військовому шпиталі у грузинському місті Горі, вивезли в невідомому напрямку. Про це повідомила у Facebook кохана Саакашвілі, депутатка Верховної Ради України від «Слуги народу» Єлизавета Ясько.

«З'явилася інформація, що Михайла Саакашвілі вивезли з Горі. У невідомому напрямку. Адвокати підтвердили, що його немає у Горі. Стан та напрямок ніхто не знає», – написала нардепка.

Адвокат експрезидента Грузії Ніка Гварамія заявив, що «Саакашвілі викрали з лікарні Горі», повідомив TV Pirveli.

За даними телеканала, Саакашвілі перевезли до в'язниці в Руставі. Відповідне відео TV Pirveli оприлюднив у Facebook.

Ясько пізніше опублікувала у Facebook відеозвернення, підтвердивши, що Саакашвілі було переведено до Руставі.

«Його повалили, у наручниках, силою, в якому він стані, при свідомості чи ні – ніхто не знає, його привезли до в'язниці в Руставі», – сказала нардепка.

Раніше Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані.