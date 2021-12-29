Кохана Саакашвілі заявила про критичний стан політика (відео)

Єлизавета Ясько: Саакашвілі не встає з ліжка і страждає від неврологічних нападів

За словами Єлізавети Ясько, у Грузії експрезидент країни не отримує належної медичної допомоги

Кохана Михайла Саакашвілі, народна депутатка України Єлізавета Ясько повідомила у Facebook, що він перебуває у критичному стані.

Політик зараз перебуває у військовому шпиталі міста Горі.

Ясько розповіла, що керівництво лікарні дозволило українському консулу відвідати Саакашвлі.

Вона зазначила, що необхідної лікарської медичної допомоги він не отримує.

«Забороняють відчиняти вікно. Стан критичний, він практично весь час лежить, у нього неврологічні напади, медичної допомоги не отримує. На жаль, зараз його стан дуже слабкий, і це не жарти», – заявила вона, пославшись на дипломата.

Нагадаємо, 1 жовтня Михайло Саакашвілі повідомив про приїзд до Грузії. Того ж вечора його затримали та доправили до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

Депутатка і кохана політика Єлизаветаа Ясько розповіла про стан Саакашвілі: є епізоди втрати пам'яті.

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