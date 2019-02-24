Саудівська Аравія вперше призначила послом в США жінку



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Послом стала принцеса Риму бинт Бандар бін Султан бен Абдель Азіз Аль Сауд

Послом стала принцеса Рима бинт Бандар

Послом Саудівської Аравії в Сполучених Штатах вперше в історії королівства стала жінка. Про це повідомляє The National.

«Послом стала принцеса Риму бинт Бандар бін Султан бен Абдель Азіз Аль Сауд. Указ про її призначення підписав король Салман бен Абдель Азіз Аль Сауд», - йдеться в повідомленні.

Колишній посол королівства в США, який обіймав посаду з квітня 2017 року - старший син короля Халед бен Салман - призначений заступником міністра оборони в ранзі міністра.

Як пише AFP, перестановка сталася через напружені відносини Ер-Ріяда з Вашингтоном після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи в жовтні минулого року в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.

Американські законодавці пригрозили вжити жорсткі заходи проти Саудівської Аравії у зв'язку з жорстоким вбивством на тлі заяв про те, що наслідний принц несе особисту відповідальність.

Принцеса Рима є першою жінкою в історії королівства, посіла високу дипломатичну посаду. Вона - дочка принца Бандара, який очолював саудівську дипломатичну місію у Вашингтоні з 1983 по 2005 роки.

Принцеса Риму бинт Бандар здобувала вищу освіту в США. Вона відома своєю позицією як захисниця прав жінок. У 2014 році Forbes включив принцесу у список 200 найвпливовіших жінок в арабському світі.

Нагадаємо, ООН розпочала своє розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в Стамбулі.

Хашоггі вбили і розчленували у посольстві Саудівської Аравії у Стамбулі у жовтні 2018 року.

Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що вбити журналіста Хашоггі наказав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд.