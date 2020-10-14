Ще одна компанія призупинила випробування вакцини від коронавірусу



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Eli Lilly – одна з декількох компаній, що займаються експериментальним лікуванням Covid-19 з використанням моноклональних антитіл

У США запідозрили можливий витік даних учасників тестування

Американська фармацевтична компанія Eli Lilly призупинила випробування лікування від коронавірусу за допомогою антитіл через можливі проблеми з безпекою.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Як зазначається, клінічне випробування призупинили через електронні листи, які урядові чиновники відправили у вівторок дослідникам на ділянках тестування. Мова йде про можливий витік даних учасників тестування.

Eli Lilly – одна з декількох компаній, що займаються експериментальним лікуванням Covid-19 з використанням моноклональних антитіл – масових імітаторів імунних молекул, які людський організм виробляє у відповідь на вірус.

Антитіла можуть блокувати коронавірус від зараження клітин. Попередні дані Eli Lilly показали, що вони можуть знизити кількість вірусу в організмі інфікованої людини й послабити її симптоми.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Johnson&Johnson призупинила випробування вакцини від коронавірусу.

Місяць тому подібна ситуація склалася під час досліджень вакцини-кандидата AZD1222 від AstraZeneca, коли на деякий час випробування також були призупинені через хворобу в одного з добровольців.

Зазначимо, ВООЗ повідомляє про десять вакцин проти Covid-19, що перебувають на заключному етапі випробувань.