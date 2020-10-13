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    У світі

    Johnson&Johnson призупинила випробування вакцини від Covid-19

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    Компанія Johnson &amp; Johnson &ndash; один із шести розробників потенційної вакцини проти коронавірусу в США - Johnson&Johnson призупинила випробування вакцини від Covid-19
    Компанія Johnson & Johnson – один із шести розробників потенційної вакцини проти коронавірусу в США

    У одного із добровольців виявили невідоме захворювання

    Компанія Johnson & Johnson припинила випробування своєї вакцини від коронавірусу Covid-19 через невідоме захворювання у одного з добровольців.

    Про це повідомляє CNN.

    Компанія повідомила, що наразі вивчається стан хворого добровольця. Більш розширена інформація буде опублікована пізніше.

    Компанія Johnson & Johnson – один із шести розробників потенційної вакцини проти коронавірусу в США. Вона розпочала третю фазу випробувань препарату у вересні. На цьому етапі вакцину повинні випробувати до 60 тисяч добровольців із різних країн.

    Очікується, що вакцина Johnson & Johnson буде готова до початку 2021 року.

    До слова, Офіс президента розглядає три варіанти отримання вакцини від Covid-19.

    За даними ВООЗ вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року.

    Також стало відомо, коли Україна може отримати вакцину від Covid-19.

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