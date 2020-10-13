ВООЗ повідомляє про десять вакцин проти Covid-19, що перебувають на заключному етапі випробувань



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У світі станом на 13 жовтня коронавірусом заразилися понад 38 млн людей

Достатньо даних щодо вакцин для передачі регуляторним органам вдасться зібрати в період з грудня 2020 до початку 2021 року

У світі наразі десять вакцин проти коронавірусу перебувають на заключному етапі клінічних випробувань. Про це заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан, повідомляє ETHealthWorld.

«Як ви знаєте, зараз у нас на певній стадії клінічних випробувань є близько 40 вакцин-кандидатів, і 10 з них перебувають на третій фазі випробувань, тобто на заключному етапі клінічних тестувань, які повідомлять нам про їх ефективність та безпечність», – сказала Свамінатан.

За її словами, достатньо даних щодо вакцин для передачі регуляторним органам вдасться зібрати в період з грудня 2020 до початку 2021 року.

Як повідомлялося, нещодавно американська компанія Johnson&Johnson заявила про тимчасове зупинення широких клінічних випробувань усіх експериментальних препаратів, які можуть стати вакциною проти коронавірусу, через незрозумілу хворобу учасника. Компанія розпочала третю фазу випробувань препарату у вересні.

Місяць тому подібна ситуація склалася під час досліджень вакцини-кандидата AZD1222 від AstraZeneca, коли на деякий час випробування також були призупинені через хворобу в одного з добровольців.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 13 жовтня коронавірусом заразилися 38042910 людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 28603169 людей, а кількість померлих зросла до 1 085375 людей.

МОЗ запропонує уряду продовжити карантин до кінця року.

Як повідомлялося, в Україні протягом 11 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

До слова, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня