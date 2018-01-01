Шість турецьких журналістів засуджені до довічного ув'язнення

Журналісти звинувачуються у спробі державного перевороту

У Туреччині вирок суду у вигляді довічного ув’язнення отримали шестеро журналістів. Причина, за версією турецького суду — їхня участь у спробі державного перевороту в 2016 році, пише The Guardian. Мехмет Алтан, професор економіки і журналіст, а також його брат-журналіст Ахмет, були звинувачені у наданні закодованих повідомлень у



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Засуджені журналісти Мехмет та Ахмет Алтан

Журналісти звинувачуються у спробі державного перевороту

У Туреччині вирок суду у вигляді довічного ув’язнення отримали шестеро журналістів.

Причина, за версією турецького суду — їхня участь у спробі державного перевороту в 2016 році, пише The Guardian.

Мехмет Алтан, професор економіки і журналіст, а також його брат-журналіст Ахмет, були звинувачені у наданні закодованих повідомлень у телевізійному ток-шоу за день до спроби військового перевороту 15 липня.

Назлі Ілишак, ще один журналіст, також отримав довічне ув'язнення за цим звинуваченням.

Три інших обвинувачених були засуджені до довічного ув'язнення за спробу порушити конституцію і повалити уряд.

Нагадаємо, сьогодні у Туреччині впав тренувальний військовий літак, в результаті чого загинули два пілоти.