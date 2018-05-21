Шотландія планує новий референдум про незалежність

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Прихильник незалежності Шотландії

Влада Шотландії наразі очікує на «певну ясність» щодо наслідків Brexit

Шотландія планує проведення другого референдуму про незалежність регіону після того, як британський уряд визначиться зі своїми діями в рамках виходу Великої Британії з ЄС (Brexit).

Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен в неділю в ефірі телеканалу ITV, інформує Reuters.

«Як тільки у нас буде певна ясність - я сподіваюся, восени цього року - про наслідки Brexit і про майбутні взаємини між Сполученим Королівством ЄС, тоді я знову розгляну питання про терміни референдуму про незалежність», - сказала вона.

Стерджен також зазначила, що очолювана нею Шотландська національна партія не виступатиме проти нового можливого голосування, пов'язаного з Brexit.

При цьому міністр висловила стурбованість з приводу того, що різні регіони Великої Британії можуть знову проголосувати по-різному, як це сталося в 2016 році на референдумі щодо членства Великої Британії у ЄС.

Нагадаємо, у середині травня парламент Шотландії не підтримав законопроект щодо Brexit

До слова, нещодавно десятки тисяч людей вийшли на мітинг за незалежність Шотландії.