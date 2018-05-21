Шотландія планує новий референдум про незалежність
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Влада Шотландії наразі очікує на «певну ясність» щодо наслідків Brexit
Шотландія планує проведення другого референдуму про незалежність регіону після того, як британський уряд визначиться зі своїми діями в рамках виходу Великої Британії з ЄС (Brexit).
Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен в неділю в ефірі телеканалу ITV, інформує Reuters.
«Як тільки у нас буде певна ясність - я сподіваюся, восени цього року - про наслідки Brexit і про майбутні взаємини між Сполученим Королівством ЄС, тоді я знову розгляну питання про терміни референдуму про незалежність», - сказала вона.
Стерджен також зазначила, що очолювана нею Шотландська національна партія не виступатиме проти нового можливого голосування, пов'язаного з Brexit.
При цьому міністр висловила стурбованість з приводу того, що різні регіони Великої Британії можуть знову проголосувати по-різному, як це сталося в 2016 році на референдумі щодо членства Великої Британії у ЄС.
Нагадаємо, у середині травня парламент Шотландії не підтримав законопроект щодо Brexit
До слова, нещодавно десятки тисяч людей вийшли на мітинг за незалежність Шотландії.