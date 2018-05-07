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    Шварценеггер вийшов у світ після операції на серці

    Американський актор розмістив в Instagram відео, як виходить з ресторану
    Американський актор Арнольд Шварценеггер вийшов у світ після операції на серці. Відео, на якому актор виходить з ресторану, він опублікував в Instagram. «Капітальне оновлення! Мені так приємно повернутися, і я дуже, дуже вдячний всім вам за ваші зцілювальні думки!» - написав він. Публикация от Arnold Schwarzenegger
    • Сьогодні, 13:38
    • Розсилка
    Арнольд Шварценеггер
    Арнольд Шварценеггер

    Американський актор розмістив в Instagram відео, як виходить з ресторану

    Американський актор Арнольд Шварценеггер вийшов у світ після операції на серці. Відео, на якому актор виходить з ресторану, він опублікував в Instagram.

    «Капітальне оновлення! Мені так приємно повернутися, і я дуже, дуже вдячний всім вам за ваші зцілювальні думки!» - написав він.

    Нагадаємо, актор переніс операцію на серці. Операція тривала кілька годин і пройшла успішно. Наразі стан актора оцінюється, як стабільний.

    Варто відзначити, що Шварценеггер вже переносив операцію на серці у 1997 році.

    Раніше повідомлялося, що американський актор Арнольд Шварценеггер та український боксер Володимир Кличко не поділили крендель на вечірці в Австрії.

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