Шварценеггер вийшов у світ після операції на серці
- Сьогодні, 13:38
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Арнольд Шварценеггер
Американський актор розмістив в Instagram відео, як виходить з ресторану
Американський актор Арнольд Шварценеггер вийшов у світ після операції на серці. Відео, на якому актор виходить з ресторану, він опублікував в Instagram.
«Капітальне оновлення! Мені так приємно повернутися, і я дуже, дуже вдячний всім вам за ваші зцілювальні думки!» - написав він.
Нагадаємо, актор переніс операцію на серці. Операція тривала кілька годин і пройшла успішно. Наразі стан актора оцінюється, як стабільний.
Варто відзначити, що Шварценеггер вже переносив операцію на серці у 1997 році.
Раніше повідомлялося, що американський актор Арнольд Шварценеггер та український боксер Володимир Кличко не поділили крендель на вечірці в Австрії.