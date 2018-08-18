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    У світі

    Сі Цзіньпін відвідає КНДР

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    Сі Цзіньпін відвідає КНДР

    Керівник Китаю відвідає Пхеньян з нагоди святкування 70-річчя заснування КНДР

    Голова КНР Сі Цзіньпін відвідає Пхеньян наступного місяця з нагоди святкування 70-річчя заснування КНДР.

    Про це повідомляє Straits Times.

    «Керівник Китаю Сі Цзіньпін збирається відправитися в Пхеньян в наступному місяці», - говориться в повідомленні.

    Голова КНР був запрошений північнокорейським лідером Кім Чен Ином на святкування 70-річчя заснування Північної Кореї 9 вересня.

    Як зазначає Reuters, це буде перший візит китайського лідера в столицю Північної Кореї з моменту його вступу на посаду в 2012 році. Його попередник останній раз відвідував КНДР 13 років тому.

    Як повідомлялося, 9 вересня 2018 відбудеться 70-а річниця з дня заснування Корейської Народно-Демократичної Республіки. В переддень свята у Пхеньяні припинена обробка поточних заявок на туристичні візи до Північної Кореї.

    Нагадаємо, лідер КНДР знову проігнорував запрошення президента РФ Володимира Путіна.

    Джерело: Укрінформ

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