Сі Цзіньпін відвідає КНДР
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Керівник Китаю відвідає Пхеньян з нагоди святкування 70-річчя заснування КНДР
Голова КНР Сі Цзіньпін відвідає Пхеньян наступного місяця з нагоди святкування 70-річчя заснування КНДР.
Про це повідомляє Straits Times.
«Керівник Китаю Сі Цзіньпін збирається відправитися в Пхеньян в наступному місяці», - говориться в повідомленні.
Голова КНР був запрошений північнокорейським лідером Кім Чен Ином на святкування 70-річчя заснування Північної Кореї 9 вересня.
Як зазначає Reuters, це буде перший візит китайського лідера в столицю Північної Кореї з моменту його вступу на посаду в 2012 році. Його попередник останній раз відвідував КНДР 13 років тому.
Як повідомлялося, 9 вересня 2018 відбудеться 70-а річниця з дня заснування Корейської Народно-Демократичної Республіки. В переддень свята у Пхеньяні припинена обробка поточних заявок на туристичні візи до Північної Кореї.
Нагадаємо, лідер КНДР знову проігнорував запрошення президента РФ Володимира Путіна.
Джерело: Укрінформ