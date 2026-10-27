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Сили оборони атакували склади та техніку РФ одразу в трьох областях

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сили оборони атакували склади та техніку РФ одразу в трьох областях
ЗСУ атакували російські склади та місця дислокації окупантів
фото: Сили безпілотних систем

Українські військові завдали серії ударів по тилових об'єктах окупантів

Сили оборони України протягом 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей. Серед уражених цілей – склади боєприпасів, матеріально-технічного забезпечення, а також місця зосередження озброєння, військової техніки та особового складу противника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією Генштабу, українські військові уразили склади боєприпасів російської армії в районі Дякового Луганської області та поблизу Огороднього на Донеччині.

Крім того, Сили оборони завдали удару по місцю зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі Красногорівки Донецької області.

На Луганщині під ураження потрапили склади матеріально-технічних засобів російських військ. Йдеться про об'єкти в районах Луганська, Антрацита та Тимонового.

Також українські захисники атакували місця зосередження особового складу противника. Такі удари зафіксовано в районах Лагідного та Антрацита Луганської області, а також поблизу Новопетрівки Запорізької області.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили підприємство «Енергія» в місті Єлець Липецької області РФ, яке виробляє елементи живлення для російського озброєння. Удари завдали 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня. На території заводу виникла пожежа.

За даними Генерального штабу, підприємство є єдиним у Росії виробником батарей для модулів планування та корекції керованих авіаційних бомб. Також завод виготовляє елементи живлення для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М» і крилатих ракет морського базування.

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