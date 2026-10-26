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Генштаб повідомив про наслідки ударів по заводу «Енергія» в РФ, який виробляв деталі до ракет

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Генштаб повідомив про наслідки ударів по заводу «Енергія» в РФ, який виробляв деталі до ракет
Пошкодження підприємства впливає на виробничий ланцюг, пов’язаний із виготовленням твердого ракетного палива
фото: соцмережі

На підприємстві в Єльці виникла пожежа, а в Орлі знищено основний цех виробництва мікросхем

Сили оборони України уразили цех із виробництва елементів живлення для російського озброєння на підприємстві «Енергія» в місті Єлець Липецької області РФ. На території заводу виникла пожежа. Також Генеральний штаб ЗСУ повідомив про результати попередніх ударів по російських підприємствах військово-промислового комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Генштабу.

Ураження заводу «Енергія» відбулося 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня. За даними українських військових, воно ускладнює російській армії виробництво джерел живлення для ракет, керованих авіабомб та іншого озброєння.

У Генштабі зазначили, що підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції авіабомб у Росії. Також завод виготовляє батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М» і крилатих ракет морського базування.

За результатами удару 23 жовтня по підприємству «Протон-Електротекс» у місті Орел Орловської області підтверджено знищення основного цеху виробництва мікросхем. Також пошкоджено будівлю та сервери підприємства.

У Генштабі наголосили, що це ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими російська армія атакує українські міста.

Крім того, підтверджено пошкодження об’єкта зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Донецька. Унаслідок ураження 23 жовтня пошкоджено три будівлі, де готували та споряджали ударні БпЛА, а також одну пускову рейку.

За оцінкою Генштабу, це зменшує спроможності російських військ атакувати Україну та цивільну інфраструктуру ударними дронами різних модифікацій.

Ще одним об’єктом ураження став комбінат «Тольяттікаучук» у місті Тольятті Самарської області РФ. Після удару 24 жовтня там пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та одну установку ректифікації.

У Генштабі зазначили, що пошкодження підприємства впливає на виробничий ланцюг, пов’язаний із виготовленням твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Варто нагадати, що у російському місті Єлець Липецької області ракети вдарили по заводу «Енергія», який виробляє батареї та акумулятори для ракетних комплексів, авіації й іншої військової техніки.

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Теги: росія війна ракета ЗСУ

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Політика

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