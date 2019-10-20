Сирійські курди погодилися відвести війська від кордону з Туреччиною



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Курдські збройні формування у Сирії

Курдські війська відійдуть назад на 30 км від турецько-сирійського кордону на ділянці довжиною 120 км

Курдські збройні формування у Сирії погодилися відвести війська із прикордонних із Туреччиною районів.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Один із лідерів сил сирійських курдів Редур Халіл заявив, що підконтрольні йому групи вийдуть з прикордонного району на північному сході Сирії, щоб виконати запропоновану США угоду про припинення вогню.

Один із керівників «Сирійських демократичних сил» (SDF), які отримували американську зброю для боротьби проти угруповання «Ісламська держава», заявив 19 жовтня, що курдські війська відійдуть назад на 30 км від турецько-сирійського кордону на ділянці довжиною 120 км між містами Рас-ель-Айн та Тал-Айбад, якщо буде дозволена евакуація з цих міст.

Ця заява є з боку SDF першим публічним визнанням можливості відходу з нині підконтрольних курдам територій.

Нагадаємо, у неділю держсекретар США Майкл Помпео заявив, що перемир’я на півночі Сирії здебільшого дотримується, і очікує відведення курдських сил.

Як відомо, Туреччина припиняє військову операцію в Сирії на 120 годин, щоб дозволити курдам вивести війська з «безпечної зони». Зокрема, всі дії в рамках операції «Джерело світу» будуть припинені, а сама операція повністю зупинена аж до повного завершення відведення курдів.