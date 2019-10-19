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    У світі

    Ердоган поставив курдам ультиматум

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    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган - Ердоган поставив курдам ультиматум
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

    Згідно з домовленістю, протягом 120 годин курди зобов'язані залишити зону безпеки

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, якщо домовленість, досягнута між Анкарою і Вашингтоном, не буде виконана, турецька армія відновить свою операцію.

    Про це Ердоган заявив в суботу, повідомляє телеканал NTV. 

    Президент Туреччини нагадав, що, згідно з домовленістю, протягом 120 годин курди зобов'язані залишити зону безпеки.

    «Сьогодні другий день (від моменту набуття чинності домовленостей). У вівторок ввечері термін закінчується», — сказав Ердоган. — Якщо домовленість не буде виконана, після закінчення 120 годин ми продовжимо операцію і продовжимо зносити терористам (так Туреччина називає курдські «Загони народної самооборони» — ред.) голови».

    Як відомо, Туреччина погодилася на п’ять днів призупинити військову операцію на півночі Сирії. При цьому Ердоган попередив, що Анкара відновить бойові дії проти курдських сил у Сирії, якщо вони не вийдуть із «зони безпеки» уздовж кордону між Туреччиною та Сирією.

    Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

    Метою операції, що отримала назву «Джерело миру», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

    Президент США Дональд Трамп порадив своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану сісти за стіл переговорів з військовим керівництвом сирійських курдів і не вдавати з себе «крутого хлопця».

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