Ердоган поставив курдам ультиматум



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Згідно з домовленістю, протягом 120 годин курди зобов'язані залишити зону безпеки

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, якщо домовленість, досягнута між Анкарою і Вашингтоном, не буде виконана, турецька армія відновить свою операцію.

Про це Ердоган заявив в суботу, повідомляє телеканал NTV.

Президент Туреччини нагадав, що, згідно з домовленістю, протягом 120 годин курди зобов'язані залишити зону безпеки.

«Сьогодні другий день (від моменту набуття чинності домовленостей). У вівторок ввечері термін закінчується», — сказав Ердоган. — Якщо домовленість не буде виконана, після закінчення 120 годин ми продовжимо операцію і продовжимо зносити терористам (так Туреччина називає курдські «Загони народної самооборони» — ред.) голови».

Як відомо, Туреччина погодилася на п’ять днів призупинити військову операцію на півночі Сирії. При цьому Ердоган попередив, що Анкара відновить бойові дії проти курдських сил у Сирії, якщо вони не вийдуть із «зони безпеки» уздовж кордону між Туреччиною та Сирією.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

Метою операції, що отримала назву «Джерело миру», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

Президент США Дональд Трамп порадив своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану сісти за стіл переговорів з військовим керівництвом сирійських курдів і не вдавати з себе «крутого хлопця».