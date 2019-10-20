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    У світі

    Помпео повідомив про дотримання перемир’я в Сирії

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    Держсекретар США Майкл Помпео - Помпео повідомив про дотримання перемир’я в Сирії
    Держсекретар США Майкл Помпео

    Перемир’я на півночі Сирії здебільшого дотримується – Помпео

    Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що перемир’я на півночі Сирії здебільшого дотримується, і очікує відведення курдських сил.

    Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ABC.

    Говорячи про досягнуте США і Туреччиною угоду про припинення бойових дій, він зазначив: «Ми виступили зі спільною заявою, ми вважаємо, що це допоможе врятувати життя людей».

    Коментуючи дотримання перемир’я, Помпео додав: «досі воно працювало, потрібно ще багато зробити для подальшого його виконання».

    За його інформацією, на півночі Сирії «порівняно мало бойових дій», в ряді місць був зафіксований «безладний вогонь зі стрілецької зброї».

    За словами держсекретаря, «минулої ночі вивезли поранених з міста Рас-ель-Айна».

    Нагадаємо, Туреччина припиняє військову операцію в Сирії на 120 годин, щоб дозволити курдам вивести війська з «безпечної зони». Зокрема, всі дії в рамках операції «Джерело світу» будуть припинені, а сама операція повністю зупинена аж до повного завершення відведення курдів.

    Туреччина США Сирія Майк Помпео
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