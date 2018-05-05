У столиці таксі потрапило у смертельну ДТП

Внаслідок аварії одна людина загинула, п'ятеро постраждало

У Києві на Окружній дорозі, у напрямку Жулянського шляхопроводу, автомобіль однієї з фірм таксі потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула одна людина, ще п'ятеро постраждало. Про це повідомляє dtp.kiеv у Facebook. За даними порталу, водій автомобіля Skoda Fabia (таксі Uber) почав готуватися на розворот і зазнав удару



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Фото: dtp.kiеv Таксі після ДТП на Окружній

Внаслідок аварії одна людина загинула, п'ятеро постраждало

У Києві на Окружній дорозі, у напрямку Жулянського шляхопроводу, автомобіль однієї з фірм таксі потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула одна людина, ще п'ятеро постраждало.

Про це повідомляє dtp.kiеv у Facebook.

За даними порталу, водій автомобіля Skoda Fabia (таксі Uber) почав готуватися на розворот і зазнав удару від автомобіля Skoda Octavia.

У результаті таксі «вилетіло»на зелену зону і перекинулося кілька разів.

«Одна людина загинула, п'ятеро постраждало. У терміновому порядку їх було госпіталізовано. На місці працюють патрульна поліція, швидка допомога», - йдеться в повідомленні.

Напередодні у Києві п’яна дівчина на Honda врізалася у «ВАЗ» і перевернулася.