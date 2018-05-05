У столиці таксі потрапило у смертельну ДТП
- Сьогодні, 21:43
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Фото: dtp.kiеv
Таксі після ДТП на Окружній
Внаслідок аварії одна людина загинула, п'ятеро постраждало
У Києві на Окружній дорозі, у напрямку Жулянського шляхопроводу, автомобіль однієї з фірм таксі потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула одна людина, ще п'ятеро постраждало.
Про це повідомляє dtp.kiеv у Facebook.
За даними порталу, водій автомобіля Skoda Fabia (таксі Uber) почав готуватися на розворот і зазнав удару від автомобіля Skoda Octavia.
У результаті таксі «вилетіло»на зелену зону і перекинулося кілька разів.
«Одна людина загинула, п'ятеро постраждало. У терміновому порядку їх було госпіталізовано. На місці працюють патрульна поліція, швидка допомога», - йдеться в повідомленні.
Напередодні у Києві п’яна дівчина на Honda врізалася у «ВАЗ» і перевернулася.