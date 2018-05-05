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    У столиці таксі потрапило у смертельну ДТП

    Внаслідок аварії одна людина загинула, п'ятеро постраждало
    У Києві на Окружній дорозі, у напрямку Жулянського шляхопроводу, автомобіль однієї з фірм таксі потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула одна людина, ще п'ятеро постраждало.  Про це повідомляє dtp.kiеv у Facebook.  За даними порталу, водій автомобіля Skoda Fabia (таксі Uber) почав готуватися на розворот і зазнав удару
    • Сьогодні, 21:43
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    Таксі після ДТП на Окружній
    Фото: dtp.kiеv
    Таксі після ДТП на Окружній

    Внаслідок аварії одна людина загинула, п'ятеро постраждало

    У Києві на Окружній дорозі, у напрямку Жулянського шляхопроводу, автомобіль однієї з фірм таксі потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула одна людина, ще п'ятеро постраждало. 

    Про це повідомляє dtp.kiеv у Facebook

    За даними порталу, водій автомобіля Skoda Fabia (таксі Uber) почав готуватися на розворот і зазнав удару від автомобіля Skoda Octavia.

    У результаті таксі «вилетіло»на зелену зону і перекинулося кілька разів.

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    «Одна людина загинула, п'ятеро постраждало. У терміновому порядку їх було госпіталізовано. На місці працюють патрульна поліція, швидка допомога», - йдеться в повідомленні.

    Напередодні у Києві п’яна дівчина на Honda врізалася у «ВАЗ» і перевернулася.

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