Смоленська катастрофа: Польща чекає від РФ уламків літака Качинського

Глава польської дипломатії підкреслив, що не бачить підстав для подальшого утримання російською стороною уламків літака

Польща чекає від Росії передачі уламків літака Ту-154М, на якому під Смоленськом у 2010 році розбився президент Лех Качинський. Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на зустрічі з російським послом Сергієм Андреєвим, повідомляє прес-служба МЗС. За словами Чапутовича, Польща не бачить підстав для подальшого утримання Росією уламків



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Місце авіакатастрофи під Смоленськом

Глава польської дипломатії підкреслив, що не бачить підстав для подальшого утримання російською стороною уламків літака

Польща чекає від Росії передачі уламків літака Ту-154М, на якому під Смоленськом у 2010 році розбився президент Лех Качинський.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на зустрічі з російським послом Сергієм Андреєвим, повідомляє прес-служба МЗС.

За словами Чапутовича, Польща не бачить підстав для подальшого утримання Росією уламків президентського літака Ту-154М.

«Глава польської дипломатії підкреслив, що не бачить підстав для подальшого утримання російською стороною уламків урядового літака під Смоленськом і очікує їх повернення», - йдеться в повідомленні.

Також Чапутович наголосив, що Польща також очікує з боку Росії забезпечення вільного доступу до місця падіння літака і сприяння у побудові пам’ятника жертвам катастрофи.

Раніше у Путіна лякали Польщу погіршенням відносин через розслідування авіакатастрофи під Смоленськом.

Нагадаємо, авіалайнер Ту-154 з польською урядовою делегацією на борту розбився 10 квітня 2010 року. Внаслідок катастрофи загинули всі 86 офіційних осіб, які перебували в літаку, на чолі з Лехом Качинським, а також екіпаж літака. Президент Польщі і низка перших осіб держави прямували на траурні заходи у пам'ять про Катинський розстріл співробітниками НКВС СРСР польських військовослужбовців.

У ході першого розслідування причин катастрофи експерти дійшли висновку, що лайнер зазнав аварії через те, що екіпаж намагався здійснити посадку у густому тумані й зачепив крилом дерево.