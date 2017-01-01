  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Сьогодні Рада Безпеки ООН голосуватиме за нові санкції проти КНДР

    Найбільше від санкції проти КНДР постраждають Китай та Росія
    У п’ятницю, 22 грудня, Рада Безпеки ООН має провести голосування щодо запропонованих США нових санкцій проти Північної Кореї, які різко обмежать для країни імпорт нафти, повернуть всіх її робітників з-за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити судноплавство. Як пишуть західні ЗМІ, проект резолюції дозволить обмежити імпорт сирої
    • Вчора, 08:22
    • Розсилка
    Радбез ООН уже кілька разів розширював санкції проти КНДР
    Радбез ООН уже кілька разів розширював санкції проти КНДР

    Найбільше від санкції проти КНДР постраждають Китай та Росія

    У п’ятницю, 22 грудня, Рада Безпеки ООН має провести голосування щодо запропонованих США нових санкцій проти Північної Кореї, які різко обмежать для країни імпорт нафти, повернуть всіх її робітників з-за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити судноплавство.

    Як пишуть західні ЗМІ, проект резолюції дозволить обмежити імпорт сирої нафти у розмірі 4 мільйони барелів на рік і обмежити імпорт нафтопродуктів, зокрема дизпалива і газу, до 500 тисяч барелів на рік, у порівнянні з 2 мільйонами барелів, що є зараз.

    Читайте також

    Дві з країн, які найбільше постраждають від санкцій, – Китай, який забезпечує більшу частину імпорту для Північної Кореї, і Росія, в якій працює близько 35 тисяч найманих з КНДР робітників, у Китаї теж їх багато.

    Інші санкції, включені в пакет, передбачають заборону на експорт продовольчих товарів, машин та інших товарів з Північної Кореї.

    Цьогоріч КНДР здійснила шість ядерних випробувань, а також протестувала декілька міжконтинентальних балістичних ракет, що викликало критику з боку світової спільноти.

    Рада безпеки ООН кілька разів розширювала санкції проти Північної Кореї через її ядерні й ракетні випробування.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Північна Корея
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ