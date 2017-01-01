Сьогодні Рада Безпеки ООН голосуватиме за нові санкції проти КНДР
- Вчора, 08:22
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Найбільше від санкції проти КНДР постраждають Китай та Росія
У п’ятницю, 22 грудня, Рада Безпеки ООН має провести голосування щодо запропонованих США нових санкцій проти Північної Кореї, які різко обмежать для країни імпорт нафти, повернуть всіх її робітників з-за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити судноплавство.
Як пишуть західні ЗМІ, проект резолюції дозволить обмежити імпорт сирої нафти у розмірі 4 мільйони барелів на рік і обмежити імпорт нафтопродуктів, зокрема дизпалива і газу, до 500 тисяч барелів на рік, у порівнянні з 2 мільйонами барелів, що є зараз.
Дві з країн, які найбільше постраждають від санкцій, – Китай, який забезпечує більшу частину імпорту для Північної Кореї, і Росія, в якій працює близько 35 тисяч найманих з КНДР робітників, у Китаї теж їх багато.
Інші санкції, включені в пакет, передбачають заборону на експорт продовольчих товарів, машин та інших товарів з Північної Кореї.
Цьогоріч КНДР здійснила шість ядерних випробувань, а також протестувала декілька міжконтинентальних балістичних ракет, що викликало критику з боку світової спільноти.
Рада безпеки ООН кілька разів розширювала санкції проти Північної Кореї через її ядерні й ракетні випробування.
Джерело: Радіо Свобода