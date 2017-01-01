У Південну Корею втік ще один військовослужбовець із КНДР

Військові з обох боків відкривали вогонь, проте про вбитих або постраждалих не повідомляється

Ще один північнокорейський солдат нелегально перетнув кордон КНДР з Південною Кореєю. Про втечу повідомило міністерство оборони Південної Кореї в четвер, 21 грудня. Військовослужбовець перетнув кордон о восьмій годині ранку за місцевим часом, скориставшись густим туманом. Це вже четвертий випадок успішної втечі військових з КНДР до Південної



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Кордон між Північною та Південною Кореями

Військові з обох боків відкривали вогонь, проте про вбитих або постраждалих не повідомляється

Ще один північнокорейський солдат нелегально перетнув кордон КНДР з Південною Кореєю. Про втечу повідомило міністерство оборони Південної Кореї в четвер, 21 грудня. Військовослужбовець перетнув кордон о восьмій годині ранку за місцевим часом, скориставшись густим туманом. Це вже четвертий випадок успішної втечі військових з КНДР до Південної Кореї в цьому році.

Південнокорейські військові зробили близько 20 попереджувальних пострілів, військові з КНДР також відкривали вогонь, повідомили в Сеулі. Поки не зазначається, чи отримав дезертир якісь поранення.

В середині листопада з КНДР втік ще один військовий. Під час втечі він отримав п'ять вогнепальних поранень, але медикам вдалось врятувати його життя. Стрілянина на кордоні між Північною та Південною Кореями, яка була відкрита північнокорейцями, сталась вперше з 1984 року. В червні з КНДР втекли ще двоє солдат. В минулому році втекти вдалось лише одному військовому та чотирьом цивільним, повідомляє південнокорейська агенція Yonhap.

Після завершення Корейської війни 1950-1953 років близько 30 тисяч жителів Північної Кореї втекли до Південної Кореї, більшість з них - через територію Китаю.

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Джерело: DW