Сьогодні у РФ продовжать судити українських моряків



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12 лютого Московський міський суд відхилив апеляції другої «четвірки» військовополонених українських моряків, захоплених у районі Керченської протоки

Засідання відбудуть об 11.00 і 14.00, де розглянуть скарги захисту восьми українських моряків

У РФ Апеляційна інстанція Московського міського суду у середу, 13 лютого, розгляне апеляційні скарги захисту на рішення Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою стосовно ще двох «четвірок» військовополонених українських моряків. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

«13.02.19 будуть розглянуті скарги захисту третьої четвірки військовополонених моряків: Сергій Чуліба, Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Богдан Небилиця. Початок об 11:00 (за місцевим часом - ред.) зал 327», - повідомив правозахисник.

Пізніше, о 14:00 за місцевим часом, у тій же залі очікується засідання щодо ще чотирьох моряків.

«13.02.19 будуть розглянуті скарги захисту четвертої четвірки військовополонених моряків: Михайло Власюк, В'ячеслав Зінченко, Денис Гриценко, Андрій Драч. Початок о 14:00 зал 327», - додав адвокат.

Як повідомляв «Главком», 12 лютого Московський міський суд відхилив апеляції другої «четвірки» військовополонених українських моряків, захоплених у районі Керченської протоки, залишивши їх під вартою до кінця квітня. Мова йде про Євгена Семидоцького, Андрія Оприска, Романа Мокряка і Сергія Цибізова.

7 лютого Московський міський суд відмовив у задоволенні скарг на продовження арешту першій «четвірці» моряків: Володимиру Терещенку, Сергію Попову, Богдану Головашу й Андрію Шевченку.

Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх та екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків. Троє з них дістали поранення. Зараз захоплені українські моряки перебувають у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.