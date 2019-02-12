Ще чотирьох моряків залишили під вартою у Москві, відхиливши апеляції



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Українських моряків утримують у СІЗО «Лефортово» в Москві

У Московському міському суді відбувся розгляд апеляційних скарг захисту другої четвірки військовополонених українських моряків

Московський міський суд 12 лютого відхилив апеляції чотирьох полонених українських моряків і залишив усіх під вартою в СІЗО до кінця квітня.

Про це повідомив у Facebook координатор адвокатів українських моряків Микола Полозов.

За його словами, 12 лютого в Московському міському суді відбувся розгляд апеляційних скарг захисту другої четвірки військовополонених українських моряків: Євгена Семідоцького, Андрія Оприска, Романа Мокряка, Сергія Цибізова.

«Усіх чотирьох військовополонених доставили в суд, однак за клопотанням слідчого, підтриманого прокурором, суд прийняв рішення провести судове засідання в закритому режимі. В ході засідання захист клопотав про залучення копій резолюції ПАРЄ, в якій міститься вимога до російської влади про негайне звільнення захоплених військових моряків і поводженні з ними відповідно з нормами женевських конвенцій. В задоволенні цього клопотання було відмовлено», - розповів Полозов.

Він повідомив, що підсумкове рішення суду «стало таким же, як і з попередньою четвіркою - постанова Лефортовського районного суду Москви залишена без зміни, а військовополонені залишаються в СІЗО до кінця квітня».

Нагадаємо, Московський міський суд 7 лютого залишив чотирьох українських військовополонених моряків під вартою.

Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українських військовополонених моряків задовільний, хоча, за словами Денісової, відповідні медичні документи українській стороні не надані.