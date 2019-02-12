  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ще чотирьох моряків залишили під вартою у Москві, відхиливши апеляції

    • Розсилка
    <span>Українських моряків утримують у СІЗО&nbsp;</span><span>&laquo;Лефортово&raquo; в Москві</span> - Ще чотирьох моряків залишили під вартою у Москві, відхиливши апеляції
    Українських моряків утримують у СІЗО «Лефортово» в Москві

    У Московському міському суді відбувся розгляд апеляційних скарг захисту другої четвірки військовополонених українських моряків

    Московський міський суд 12 лютого відхилив апеляції чотирьох полонених українських моряків і залишив усіх під вартою в СІЗО до кінця квітня.

    Про це повідомив у Facebook координатор адвокатів українських моряків Микола Полозов.

    За його словами, 12 лютого в Московському міському суді відбувся розгляд апеляційних скарг захисту другої четвірки військовополонених українських моряків: Євгена Семідоцького, Андрія Оприска, Романа Мокряка, Сергія Цибізова.

    «Усіх чотирьох військовополонених доставили в суд, однак за клопотанням слідчого, підтриманого прокурором, суд прийняв рішення провести судове засідання в закритому режимі. В ході засідання захист клопотав про залучення копій резолюції ПАРЄ, в якій міститься вимога до російської влади про негайне звільнення захоплених військових моряків і поводженні з ними відповідно з нормами женевських конвенцій. В задоволенні цього клопотання було відмовлено», - розповів Полозов.

    Він повідомив, що підсумкове рішення суду «стало таким же, як і з попередньою четвіркою - постанова Лефортовського районного суду Москви залишена без зміни, а військовополонені залишаються в СІЗО до кінця квітня».

    Нагадаємо, Московський міський суд 7 лютого залишив чотирьох українських військовополонених моряків під вартою.

    Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українських військовополонених моряків задовільний, хоча, за словами Денісової, відповідні медичні документи українській стороні не надані.

    Читайте також
    Микола Полозов Росія суд путінський режим СІЗО ПАРЄ Людмила Денісова ВМС українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ