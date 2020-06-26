Солдат з українським прізвищем ледь не зірвав парад у Москві. Оприлюднено відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час війського параду в Росії солдат розбив скло машини федеральної служби охорони

Рядовий розбив скло машини федеральної служби охорони Росії

На військовому параді у Москві 24 червня рядовий Микола Єрошенко, який опинився в резерві, автоматом розбив скло машини федеральної служби охорони Росії. Після затримання солдата повідомили, що причиною його вчинку міг бути нервовий зрив. Опубліковано відео інциденту. Запис з камер відеоспостереження розмістило видання Baza в своєму Telegram-каналі.

На кадрах видно, як солдат підходить до службового автомобіля на Червоній площі і починає бити скло автоматом. Він розбив бокове скло, після чого його повалили на землю кілька правоохоронців.

Рядового відправили у військово-клінічний госпіталь Міноборони. Якщо його визнають здоровим, то він буде відповідати за статтею 213 КК РФ ( «Хуліганство»). Його командирам загрожують звільнення та кримінальні справи.

Нагадаємо, 24 червня у російській столиці проходив військовий парад з нагоди Дня перемоги. Його традиційно проводять 9 травня, але цьогоріч його перенесли у зв’язку з коронавірусною пандемією. Через загрозу Covid-19 російського президента Володимира Путіна посилено охороняли навіть від ветеранів.