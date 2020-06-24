Путін сьогодні проводить військовий парад у Москві



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До Путіна на парад їдуть лише сім лідерів іноземних держав

Кремль обмежить доступ до Путіна на Красній площі

У столиці Росії Москві 24 червня відбудеться військовий парад, присвячений Дню перемоги, відкладений у травні через пандемію коронавірусу.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що на парад прибудуть лідери семи держав. Це президенти Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдавії, Сербії, Таджикистану і Узбекистану.

Очікується, що в параді на Красній площі в Москві візьмуть близько 13 тисяч військовослужбовців із 13 країн, понад 200 військових машин і 75 літаків.

Кремль обмежить доступ до Путіна на Красній площі. Російські ветерани війни, які мають спостерігати за парадом, теж будуть віддалені один від одного. Військових, які візьмуть участь у параді, попередньо перевірили на COVID-19.

Мер Москви Сергій Собянін закликав глядачів залишатися вдома і дивитися парад по телевізору.

Військові паради з урахуванням обмежень через пандемію коронавірусу проведуть і в інших містах Росії.

Багато іноземних лідерів вирішили проігнорувати запрошення Москви. Президенти Франції, Чехії, Хорватії та Китаю раніше заявляли, що планують взяти участь в параді 9 травня, але після його перенесення на 24 червня скасували свої наміри приїхати в Москву.

Також повідомлялося, що президент Хорватії Зоран Міланович відмовився приїхати до Москви на військовий парад 24 червня. У посольстві країни заявили, що в президента зламався літак.

Раніше від поїздки відмовився також президент Чехії Мілош Земан, пославшись на важку епідемічну ситуацію в Росії. Не приїде на парад і президент Франції Еммануель Макрон.

До слова, президент України Володимир Зеленський запевнив, що не поїхав би на парад у Росію.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) критично поставилася до наміру Росії провести парад Перемоги в Москві у зв’язку з пандемією коронавірусу.



