Парад у Москві: Путіна оточили дивними ветеранами



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Президент країни-агресора прийняв парад на честь перемоги у Другій світовій

У російській столиці сьогодні проходить військовий парад з нагоди Дня перемоги. Його традиційно проводять 9 травня, але цьогоріч його перенесли у зв’язку з коронавірусною пандемією.

При чому через загрозу хвороби російського президента Володимира Путіна посилено охороняють навіть від ветеранів. На центральній трибуні на Красній площі знаходяться Путін і нечисленні міжнародні гості заходу. У повідомленні росЗМІ йдеться, що разом з Путіним на трибуні знаходяться ветерани, однак на відео можна побачити багато охоронців і спецагентів.

Як відомо. більшість світових лідерів проігнорували путінський паралд. У цьому році у Москву приїхали лише «президент» невизнаної Абхазії Аслан Бжанія, президент Білорусі Олександр Лукашенко, сербський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков, президент Молдови Ігор Додон, президент Сербії Александар Вучич, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзіёев та «президент» невизнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов.

Приймає парад міністр оборони РФ Сергій Шойгу, командує головком Сухопутних військ Олег Салюков.

Російські ЗМІ повідомляють, що у параді беруть участь близько 14 тис. військовослужбовців, задіяно понад 200 одиниць «історичного і сучасного озброєння та військової техніки», а також 75 повітряних суден.