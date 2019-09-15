Спецслужби Туреччини викрали понад 30 чоловік в різних країнах, в тому числі в Україні



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Національна розвідувальна організація Туреччини (МІТ)

Про викрадення повідомляє швейцарський Фонд виховання, навчання та інтеграції

З 2016 спецслужби Туреччини викрали щонайменше 31 людину в Казахстані, Молдові, Україні та інших країнах.

Як пише німецьке видання Die Welt, їх підозрюють, зокрема, в зв’язках з проповідником Фетхуллахом Ґюленом.

Видання посилається на п’ять доповідей ряду правозахисних організацій, наданих ООН.

Зокрема, про викрадення повідомляє швейцарський Фонд виховання, навчання та інтеграції. Ця організація має зв’язки з проповідником Фетхуллахом Ґюленом, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту в 2016 році, а також впровадженні однодумців в ряди збройних сил, поліції, органів юстиції та міністерства.

За даними фонду, турецькі спецслужби викрадали людей в таких країнах, як Малайзія, Пакистан, Казахстан, Косово, Молдова, Азербайджан, Україна, Габон і М’янма. Правозахисники також повідомляють про спроби викрадень.

Так, в 2016 році в Цюріху, трьом турецьким агентам не вдалося насильно відвезти в Анкару бізнесмена, що має турецько-швейцарське коріння. А в 2018 році аналогічній операції в Монголії запобігла місцева поліція.

Видання вказує, що ця інформація відповідає цитованим турецькими ЗМІ заявам міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, згідно з якими навіть 100 чоловік з 20 країн були також повернуті до Туреччини.